Фото Стоцкой с детьми взбудоражило пользователей Сети

Москва, 7 марта. Пользователи обратили внимание на фотографию певицы Анастасии Стоцкой с детьми, разглядев в наследниках звезды сходство с исполнителем Филиппом Киркоровым.

Стоцкая сфотографировалась с дочерью Верой и сыном Александром от бизнесмена Сергея Абгаряна. Снимок опубликовала страница instastarsnews в соцсети Instagram. Фото взбудоражило пользователей Сети. За пару дней публикация набрала более 2,4 тыс. лайков, множество комментариев и вызвало ожесточенные споры.

Некоторые пользователи высказали мнение, что дети похожи на Киркорова.

«Дети Стоцкой очень похожи на детей Киркорова», «Малыши копия Киркоров», «Очень похожи на Киркорова», — писали пользователи.

Но многие поклонники звезды терпеливо объясняли комментаторам, что дети похожи на маму и папу — Стоцкую и ее супруга.

«Совсем не похожи на Киркорова, дети похожи на своих родителей», «Совсем не похожи на Киркорова, а дети похожа на Стоцкую и ее мужа копия!», «Дети похожи на своих родителей, а это только сплетники видят что хотят видеть», — отмечали пользователи.

Слухи о тайном романе замужней Стоцкой и звезды российской эстрады не утихают на протяжении многих лет. Стоцкая в декабре посетила театр, в котором ставили мюзикл «Шахматы». Звездой представления стал поп-король Филипп Киркоров. За кулисами звезды слились в страстном поцелуе, который успели запечатлеть репортеры.