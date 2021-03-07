Новые кроссовки от Канье Уэста раскупили за одну минуту

Вашингтон, 7 марта. Новую пару обуви бренда рэпера Канье Уэста Yeezy 450 Cloud White раскупили менее чем за минуту, сообщает Page Six.

Кроссовки изготовлены из легкого светло-серого сетчатого материала и затягиваются шнурками. Ранее модель высмеивали из-за сходства с хинкали. Но фанаты марки принялись оформлять заказы на 450 Cloud White, как только обувь оказалась доступна на сайтах YeezySupply.com и Adidas.

Кроссовки продаются за 200 долларов (14 870 рублей). Но на вторичном рынке их перепродают по цене более 900 долларов (почти 67 тысяч рублей).

Американская модель Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Пара прожила в браке семь лет, у них четверо детей, сообщает RT. Первые слухи о разладе в семье появились после того, как Уэст объявил о своих планах по выдвижению в президенты летом 2020 года.