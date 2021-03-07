Россия попала в тройку стран с глобальным влиянием на классическую музыку

Москва, 7 марта. Россия оказала глобальное влияние на сферу классической музыки в мире, наряду с США и Францией. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Medimops.

Аналитики европейской компании подсчитали, какое влияние разные страны оказали на развитие музыки в мировом масштабе. Рейтинг основывается на основе изучения популярных композиций на различных сервисах, включая Apple Music и Spotify, а также на происхождении исполнителей, этнокультурном исследовании уникальности местной музыки разных стран.

Россия лидировала в рейтинге стран, оказавших влияние на классическую музыку. В общем рейтинге государство заняло 17-ю строчку. Эксперты признали, что в России много исторически почитаемых музыкантов, а также хорошо развита электронная музыка.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее раскритиковал призыв критика Сергея Соседова запретить детям звезд участвовать в телевизионных шоу наряду с обычными конкурсантами.

Российский рэпер Noize MC недавно был экстренно госпитализирован врачами скорой помощи из-за полученной травмы. Исполнителю диагностировали люмбаго, передает RT.