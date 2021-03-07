СМИ объявили о новой угрозе для всего Евросоюза

Мадрид, 7 марта. Пандемия коронавируса и самоизоляция населения привели к падению рождаемости в Испании и ряде стран Европы.

Сообщение об этом публикует издание El Pais. Согласно информации источника, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился почти на четверть.

«Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным», —рассказал директор института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Авторы газеты пишут, что количество новорожденных в Италии по сравнению с 2020 годом снизилось на 21,6%. Во Франции же в январе рождаемость упала на 13%. Издание полагает, что основными факторами, которые заставили жителей отложить решение о создании семьи, стали резкое сокращение рабочих мест и высокая смертность от COVID-19.

Недавно британские ученые начали специально заражать людей коронавирусом. Всего заболевшими окажутся около 90 участников эксперимента. Предварительно исследователи проанализируют их характеристики, чтобы позже понять, как реагирует их иммунная система на COVID-19.

INFOX писал, что ВОЗ прогнозирует завершение пандемии в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге констатировал, что «худший сценарий позади».