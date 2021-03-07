Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью миллиардера Оливье Дассо

Париж, 7 марта. Французский депутат и предприниматель Оливье Дассо стал жертвой авиакатастрофы в Нормандии. В связи с гибелью политика высказался президент республики Эммануэль Макрон.

Лидер выразил соболезнования в связи со смертью Дассо, высоко оценив его вклад в развитие страны. По его словам, миллиардер очень любил свою родину и на протяжении всей жизни действовал в ее интересах. На момент трагедии депутату Национального собрания Франции было 69 лет.

«Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране», — написал Макрон в Twitter.

Ранее в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека: пилот и пассажир воздушного судна. Причина и обстоятельства трагедии пока выясняются.