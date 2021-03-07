Депутат Госдумы предложил выдавать маткапитал деньгами на любые нужды

Москва, 7 марта. Выдавать россиянам материнский капитал живыми деньгами предложил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

На сегодняшний день выплаты можно потратить на образование детей, недвижимость, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери, передает URA.RU.

«В Украине вообще до известных событий маткапитал выдавали живыми деньгами. Это и моя позиция. На фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит», — заявил депутат.

По словам Шеина, нет ничего страшного в том, что люди будут тратить выплаты на свои нужды. Депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб добавила, что в скором времени маткапитал можно будет тратить на покупку автомобиля.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью ФАН оценил решение Правительства России упростить процедуру использования материнского капитала. Эксперт считает, что это позволит россиянам решить проблемы с жильем.