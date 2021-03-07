Диетолог развеяла миф о пользе воды с лимоном перед завтраком

Москва, 7 марта. Употребление с утра воды с лимоном для похудения может пагубно сказаться на здоровье. Об этом предупредила спортивный диетолог и нутрициолог Зина Руденко.

Ни один врач-диетолог не может одобрить подобный напиток, так как с утра он подкислит желудочный сок, пояснила специалист в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Человек на диете с утра голоден, и в этот момент уже выделяется кислый желудочный сок. Получается, таким образом мы увеличиваем кислотность и повреждаем стенки слизистой желудка, и дальше стенки кишечника тоже будут повреждаться», — отметила Руденко.

Вода с лимоном может быть полезна только тем, у кого есть проблемы с кислотностью. Запивать таким напитком обычный прием пищи также не стоит, так как это приостановит переваривание углеводов и приведет к тому, что начнется процесс брожения. Диетолог добавляет, систематическое употребление воды с лимоном в этом случае будет ухудшать здоровье, поэтому лучше остановиться на питьевой сырой воде без каких-либо добавок.

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