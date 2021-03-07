Путин поздравил лыжника Большунова за «серебро» на ЧМ в Германии

Москва, 7 марта. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Александра Большунова, назвав его главным героем гонки на 50 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль Большунову. Путин отметил, что именно российский спортсмен стал настоящим героем.

Гонка проходила в немецком Оберстдорфе в рамках ЧМ по лыжным видам спорта. Ее протяженность составляла 50 километров. Большунов лидировал в ней перед последним поворотом. В борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо у российского спортсмена сломалась лыжная палка, в результате чего он пропустил норвежца вперед, как и шедшего третьим Эмиля Иверсена.

Штаб российской сборной подал протест по факту произошедшего. Клебо был дисквалифицирован после рассмотрения протеста. Второе место получил Большунов, победа перешла Иверсену, третьим стал Симен Крюгер. Норвежская команда также подала протест, но он не был удовлетворен.