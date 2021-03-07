Девочка выжила под завалами разрушенного дома в подмосковном Серпухове

Серпухов, 7 марта. При разборе завалов на месте взрыва газа в доме в подмосковном Серпухове извлекли девочку 14 лет. Ее госпитализировали, сообщили в экстренных службах.

Сегодня вечером в деревне Лукьяново, Серпуховский район Московской области, частично обрушился двухэтажный дом площадью 150 кв. метров. Прибывшие на место происшествия расчеты МЧС установили, что в одном из помещений произошел хлопок газа.

В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли пострадавшую 14-летнюю девочку. Медики диагностировали у нее ожоги и экстренного госпитализировали. Поиск пострадавших продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Татарстане, в деревне Верхний Арбаш Кукморского района, произошел пожар в доме. В огне оказались пятеро детей и двое взрослых. Не дожидаясь приезда спасателей им на помощь бросился сосед. В результате никто не пострадал.