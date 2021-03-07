Производство российской вакцины «Спутник V» запустят в Белоруссии

Минск, 7 марта. В конце месяца Белоруссия начнет промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.

В интервью телеканалу ОНТ Чередниченко сообщил, что еще 26 февраля в республике произвели 15 тысяч ампул вакцины «Спутник V». После партию отправили в ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, где специалисты проверят препарат на эффективность.

«С 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно», — сказал замминистра здравоохранения Белоруссии.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что российскую вакцину одобрили для использования уже в 46 государствах, общее население которых превышает 1,2 млрд человек. Последней страной, где «Спутник V» прошел регистрацию, стала Северная Македония. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре (emergency use authorization, EUA).