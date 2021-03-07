Диетолог Руденко предупредила об опасности употребления майонеза

Москва, 7 марта. Майонез в четыре раза более калорийный, чем сметана.

Такое заявление сделала российский нутрициолог Зина Руденко в интервью ФАН. Она подчеркнула, что сметана сама по себе является хорошим источником молочной кислой микрофлоры.

«Напомню, что молочнокислые бактерии — это наши друзья, антагонисты гнилостной микрофлоре и антагонисты стафилококкам всем, патогенам», — рассказала диетолог.

Майонез же обычно изготавливается из дешевого рафинированного масла. Руденко добавила, что люди, потребляющие майонез собственного приготовления, со временем начинают страдать сальмонеллезом и зеленым стулом.

Ранее нутрициолог опровергла «российское понимание» о вегетарианстве. Она призвала вспомнить о традиционных вегетарианцах, коими не в одном поколении являются многие жители Индии.

INFOX сообщал о пяти сигналах организма, которые свидетельствуют об ошибках в диете. Часто те, кто решает придерживаться диеты, убеждены, что должны голодать или есть только невкусные продукты, хотя в действительности диета призвана научить правилам здорового питания.