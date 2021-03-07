Косметолог поделилась принципами правильного выбора крема для кожи

Москва, 7 марта. Уходовые средства для лица не всегда должны быть дорогостоящими, но прежде чем их купить, необходимо внимательно прочитать состав.

При покупке уходовых средств нужно обращать внимание на состав, так как крем для лица из масс-маркета по составу может быть близок к дорогостоящему косметическому средству. Об том рассказала косметолог, дерматовенеролог Алия Шаламберидзе радиостанции «Говорит Москва».

«Другое дело — профессиональная косметика, та, которую вы покупаете у косметолога в салоне. Эту косметику не продают в магазинах, там, конечно, будут действенные крема, которые действительно работают», — отметила эксперт.

Косметика в магазинах и торговых центрах несущественно отличается от дорогой. Однако Шаламберидзе рекомендует не покупать крем, в составе которого много незнакомых слов. Эксперт рекомендовала проходить процедуру пилинга кожи раз в полгода, так как химическая кислота может навредить здоровью.

Косметолог Мария Малышева назвала четыре простых правила по уходу за кожей в холодное время года. Правильный уход за кожей лица зимой поможет избежать сухости, шелушения и покраснения. Для этого кожу нужно правильно очищать, применять косметические средства и делать маски.



О способах снять следы усталости на лице рассказала косметолог Марият Мухина. Из общедоступных способов Марият назвала отдых от компьютера, телефона, других гаджетов и негативных эмоций, передает RT.