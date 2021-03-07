Жуков из «Руки Вверх!» вступился за дочь Трофима на шоу «Голос»

Москва, 7 марта. Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков призвал не придираться к дочери известного как Трофим певца Сергея Трофимова, которая участвует в шоу «Голос».

В телевизионном музыкальном проекте 12-летняя дочь артиста Елизавета выступила на этой неделе. Музыкант заявил, что искать «соринки в глазу» можно всегда во всем и задался вопросом, чем от «поющего ребенка Ибрагима или Пети» отличается ребенок Трофима.

«Может, у другой девочки папа не музыкант, но известный стоматолог или замечательный электрик, но мы же об этом не говорим, не говорим, что папа-электрик по связям сделал кому-то проводку? Я бы не придирался», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Жуков.

Выступление Елизаветы Трофимовой вызвало оживленные обсуждения наставников и телезрителей. Дочь Трофима в шоу «Голос. Дети» исполнила композицию Стиви Уандера Overjoyed. Звездные судьи до последнего не поворачивались к девочке. Буквально на последней ноте на красную кнопку нажали все члены жюри — Баста, Егор Крид и Светлана Лобода.