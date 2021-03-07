Вторая партия «Спутника V» прибыла в Черногорию

Подгорица, 7 марта. Черногория получила вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Такое заявление сделали в российском Минздраве. Первую партию страна получила 25 февраля. Препарат, по словам главы правительства Здравко Кривокапича, «дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону».

«Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь минздрава Борко Байич встретили вторую партию», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее черногорский государственный регулятор одобрил применение препарата российского производства. Вакцинация в стране началась 20 февраля. Тогда «Спутник V» был доставлен из Сербии.

Недавно стало известно, что глава ВОЗ оценил российские инвестиции в науку. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по телефону обсудили «Спутник V».

INFOX информировал, что Словакия также не собирается отказываться от российской вакцины. Премьер-министр Словакии Игор Матович назвал препарат качественным.