Подозреваемый в расправе над женщиной и тремя детьми задержан в Подмосковье

Ликино-Дулево, 7 марта. Полиция задержала возможного убийцу женщины и троих детей в Московской области. Им оказался родственник жертв, сообщает Следственный комитет России по региону.

Согласно версии следствия, утром мать погибших детей оставила их с бабушкой. По возвращению она не смогла самостоятельно открыть входную дверь, что вызвало необходимость вызвать спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Вскоре после их прибытия на место событий были обнаружены тела женщины и трех несовершеннолетних.

«Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования дела об убийстве 45-летней женщины и ее троих внуков восьми, трех и двух лет в квартире в Ликино-Дулево. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.