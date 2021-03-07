Зачем МВД Сербии незаконно прослушивало президента

Белград, 7 марта. Вчера поздним вечером в Белграде состоялось заседание Совета по национальной безопасности, председателем на котором был президент Сербии Александр Вучич. На пресс-конференции общественности были представлены подробности о борьбе государства с организованной преступностью, о прослушивании президента и его семьи, а также о продолжении диалога Белграда и Приштины. Новая информация о слежке отдельных представителей МВД за лидером страны вызвала наибольший интерес в сербском обществе.

Вучич рассказал журналистам, что было документировано прослушивание как минимум 1572 разговоров, но полное число незаконно записанных бесед до сих пор неизвестно.

«Требую, чтобы в этом случае все было расследовано. Для меня важно и я горжусь тем, что ни в одном из тех разговоров не было ничего инкриминирующего ни для прокуратуры, ни для министерства внутренних дел», — заявил президент.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что было начато отдельное расследование, и все материалы, касающиеся незаконной прослушки Вучича и его семьи (брата Андрея, сына Данила и отца Анджелко), уже переданы в Прокуратуру по организованной преступности.

«Мы обнаружили неоспоримые доказательства, что по отношению к президенту и его семье велось прослушивание 1572 телефонных звонков. Все эти контакты отмечались как нелегальные без правовых оснований или оперативных причин, транскрипты разговоров в бумажной форме потом относились отдельным высокопоставленным функционерам МВД», — рассказал министр и констатировал, что государственная система грубо и жестко скомпрометирована.

По словам главы силового ведомства, определенное число подозреваемых в преступлении представителей МВД были отправлены на прохождение полиграфа — и все они не прошли проверку, когда им были заданы ключевые вопросы по делу о незаконном прослушивании.

Подоплеку скандала в эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей объяснил Стеван Джокич, в прошлом полицейский и частный детектив, а ныне консультант по вопросам безопасности. Его компания, в частности, занимается обнаружением и предотвращением незаконного прослушивания.

«Ключевая проблема в том, что в МВД сформировалась параллельная структура, которая и занималась прослушиванием президента. Это люди, которые хотели совершить переворот против президента и захватить власть в Сербии. Но, поскольку эта группа была немногочисленной - ей очень хорошо удавалось скрывать свою деятельность», — отметил глава центра «Центра по безопасности, расследованиям и обороне».

Эксперт связал данную антиправительственную деятельность с неугодным Западу внешнеполитическим курсом Сербии, которая несмотря на давление извне продолжает углублять отношения с Россией и Китаем, а также начинает играть роль первой скрипки на Балканах. Поэтому, отмечает Джокич, западные спецслужбы заинтересованы в государственном перевороте с целью возвращения её под свой полный контроль.

«Это влияние прежде всего западного фактора, который через своих сателлитов здесь — через мафию и представителей бывшего режима (Бориса) Тадича, находящегося сегодня в оппозиции — пытается любыми способами снять президента с занимаемой должности. Они знают, что не могут победить на выборах. Потому они сформировали мафию, которая начала перехватывать контроль над определенными институциями. Они могут прийти к власти только совершив переворот тем способом, который они планировали — через криминал, вооружение отдельных групп, прослушивание президента, различные скандалы. Эта часть мафии внедрилась в МВД, контролирует таможню, контролирует ряд других организаций, через которых защищает уличные банды», — поясняет сербский специалист.

Джокич не исключает даже, что дело шло к возможному покушению на Александра Вучича, о чем также месяц назад заявляла сербская полиция. Более того, эксперт убежден, что президенту Сербии до сих пор угрожает опасность, поскольку «большая часть этой мафии, которая участвовала в организации прослушки, остается на свободе и располагает сильной поддержкой Запада и функционеров бывшего режима».