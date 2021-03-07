Жертвами беспорядков в Сенегале стали семь человек

Дакар, 7 марта. Школьник погиб во время беспорядков в Сенегале, сообщили официальные власти республики. Общее количество жертв протестных акций возросло до семи человек.

Ситуация сильно обострилась в субботу, 6 марта. Демонстранты подожгли несколько автомобилей, посты жандармерии и таможни в городе Диаобе на юге страны. Во время митингов погиб 17-летний школьник, молодого человека застрелили. Об инциденте рассказал представитель правоохранительных органов, пожелавший остаться анонимным. Кроме того, еще шесть человек серьезно пострадали.

Протесты в африканском государстве начались в среду, 3 марта. Их причиной стал арест лидера оппозиционного движения Усмана Сонго, которого подозревают в изнасиловании, нарушении порядка и участии в несанкционированных акциях. Активист вину отрицает и называет происходящее политическим преследованием.

Очагом беспорядков стала столица республики — Дакар. Во время конвоирования Сонго его сторонники закидали правоохранителей камнями, с чего и начались столкновения с полицией. Кроме гражданских, известно о минимум четырех пострадавших силовиках.

Усман Сонго возглавляет партию «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство» и считается главным оппозиционером Сенегала. В 2019 году он принимал участие в выборах президента, но проиграл, набрав всего 16% голосов. Свой арест политик назвал попыткой не допустить его к борьбе за пост главы государства на следующем голосовании.