Французский политик заявил о глупой позиции властей по «Спутнику V»

Париж, 7 марта. Власти Франции в очередной раз проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Ранее правительство отказалось от использования российского препарата, объяснив это тем, что не желают иметь дел с Россией. Однако сейчас Франция снова заинтересовалась «Спутником V», сообщил лидер французского левого движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон, передает RT.

«Французское руководство с самого начала придерживалось в отношении ряда вакцин совершенно глупой позиции», — заявил Меланшон.

Он отметил, что страна происхождения препарата не имеет значения, так как от количества имеющихся вакцин будет расти уверенность граждан в реальных успехах ученых в этой сфере. Сейчас нужно отказаться от идеологизированного подхода к проблемам здравоохранения, считает политик.

Ранее японцы поддержали идею использования в стране «Спутника V». Японское руководство должно организовать процесс одобрения российской вакцины в стране. Об этом японские пользователи Сети написали под статьей местной газеты Mainichi Shimbun.