Южную часть Демократической Республики Конго охватила золотая лихорадка

Киншаса, 7 марта. Жители провинции Южное Киву в Демократической Республике Конго начали кустарную добычу золота. Они обнаружили драгоценный металл в почве горы, расположенной недалеко от деревни Лухихи.

В социальных сетях стали распространять видеозаписи, на которых сельские жители выкапывают из земли золото лопатами, различными инструментами и даже голыми руками. В регион тут же начали прибывать тысячи людей, желающих заработать.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021

Чтобы остановить золотую лихорадку, власти республики запретили добычу полезных ископаемых. По словам министра горнодобывающей промышленности провинции Венанта Буруме Мухигирва, поселение Лухихи, расположенное рядом с месторождением золота, попало под натиск искателей богатства.

Всем шахтерам, торговцам и военнослужащим приказали прекратить поиски металла. Чиновник считает, что временный запрет поможет выявить большинство незаконных добытчиков и зарегистрировать их деятельность.

Ситуация может обостриться атаками боевиков «Союзных демократических сил» (ADF). Группировка, состоящая из радикальных исламистов, действует в регионах ДРК, граничащих с Угандой. Она наиболее активна в провинции Северное Киву рядом с Южным Киву.

Добычей драгоценных металлов занимаются многие жители республики. Эксперты Организации Объединенных Наций утверждают, что в 2019 году в провинциях Северное и Южное Киву и Итури зарегистрировали 60 килограммов нелегального золота. Однако экспортировали больше 70 килограммов, а значит, власти либо не в курсе реальных объемов добычи, либо занижают цифры.