Южную часть Демократической Республики Конго охватила золотая лихорадка

Киншаса, 7 марта. Жители провинции Южное Киву в Демократической Республике Конго начали кустарную добычу золота. Они обнаружили драгоценный металл в почве горы, расположенной недалеко от деревни Лухихи.
В социальных сетях стали распространять видеозаписи, на которых сельские жители выкапывают из земли золото лопатами, различными инструментами и даже голыми руками. В регион тут же начали прибывать тысячи людей, желающих заработать.
A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021
They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh
Чтобы остановить золотую лихорадку, власти республики запретили добычу полезных ископаемых. По словам министра горнодобывающей промышленности провинции Венанта Буруме Мухигирва, поселение Лухихи, расположенное рядом с месторождением золота, попало под натиск искателей богатства.
Всем шахтерам, торговцам и военнослужащим приказали прекратить поиски металла. Чиновник считает, что временный запрет поможет выявить большинство незаконных добытчиков и зарегистрировать их деятельность.
Ситуация может обостриться атаками боевиков «Союзных демократических сил» (ADF). Группировка, состоящая из радикальных исламистов, действует в регионах ДРК, граничащих с Угандой. Она наиболее активна в провинции Северное Киву рядом с Южным Киву.
Добычей драгоценных металлов занимаются многие жители республики. Эксперты Организации Объединенных Наций утверждают, что в 2019 году в провинциях Северное и Южное Киву и Итури зарегистрировали 60 килограммов нелегального золота. Однако экспортировали больше 70 килограммов, а значит, власти либо не в курсе реальных объемов добычи, либо занижают цифры.