Южную часть Демократической Республики Конго охватила золотая лихорадка

Киншаса, 7 марта. Жители провинции Южное Киву в Демократической Республике Конго начали кустарную добычу золота. Они обнаружили драгоценный металл в почве горы, расположенной недалеко от деревни Лухихи.

В социальных сетях стали распространять видеозаписи, на которых сельские жители выкапывают из земли золото лопатами, различными инструментами и даже голыми руками. В регион тут же начали прибывать тысячи людей, желающих заработать.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh