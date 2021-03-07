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Оппозиционеры собираются купить победу на выборах президента Замбии

Оппозиционеры собираются купить победу на выборах президента Замбии

Лусака, 7 марта. Оппозиционеры Замбии пытаются запретить действующему президенту баллотироваться для участия в голосовании за главу государства.

Лидер отделения Патриотического фронта (PF) в провинции Лусака Пол Мунга заявил, что активисты пытались подкупить Верховный суд. По его словам, они еще в октябре прошлого года собрали команду юристов, которые ждут выдвижения Лунгу на выборы, чтобы оспорить решение правящей партии.

Проведение голосования в Замбии запланировано на август 2021 года. Эдгар Лунгу, который представляет правящую партию PF, руководит страной с 2015 года. Тогда он одержал победу на досрочных выборах, назначенных после смерти президента Майкла Сата.

Главный конкурент Лунгу — оппозиционер Хакайнде Хичилема, лидер «Объединенной партии национального развития». По словам политика, эта шестая попытка стать главой Замбии будет последней в его карьере. В 2015 году Хичилема занял второе место, уступив Лунгу. Год спустя, на голосовании 2016 года, он снова проиграл.  

Выборы в Замбии проводятся в два тура. Кроме лидера страны, граждане сразу избирают и вице-президента. В случае, если глава государства не сможет исполнять свои обязанности, он автоматически имеет право занять его место. Также народ должен проголосовать за 150 депутатов Национальной ассамблеи, еще девять назначает избранный руководитель республики.

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