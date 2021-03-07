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Нигерийский ЦБ вводит доплату за каждый переведенный в страну доллар США

Нигерийский ЦБ вводит доплату за каждый переведенный в страну доллар США

Абуджа, 7 марта. Центральный банк Нигерии (CBN) запустил специальную программу, призванную поддержать приток денежных переводов в страну от представителей национальной диаспоры.

Акция предусматривает доплату по 5 нигерийских найр на каждый доллар США, переведенный в страну из-за рубежа. Поощрение должно выплачиваться независимо от того, решат ли получатели забрать доллары наличными в кассе банка, или переведут их на местный счет.

Соответствующее распоряжение подписал директор Департамента торговли Салех Джибрин. Предполагается, что эта мера повысит привлекательность отправки денег в страну через сеть лицензированных ЦБ банков.

Программа продлится всего два месяца: с 8 марта по 8 мая текущего года. Ранее CBN под угрозой санкций приказал банкам республики закрыть криптовалютные счета.

Электронные валюты стали для проживающих за рубежом нигерийцев удобным инструментом для пересылки денег на родину. Таким образом они избавлялись от проблем с нестабильным курсом национальной валюты.

Однако анонимность и неподотчетность переводов сделала криптовалюты идеальным средством для поддержки беспорядков, вспыхнувших в стране осенью. Также подобные платежные средства оценили пираты Гвинейского залива, захватывающие заложников ради выкупа.

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