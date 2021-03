Нигерийский ЦБ вводит доплату за каждый переведенный в страну доллар США

Абуджа, 7 марта. Центральный банк Нигерии (CBN) запустил специальную программу, призванную поддержать приток денежных переводов в страну от представителей национальной диаспоры.

Акция предусматривает доплату по 5 нигерийских найр на каждый доллар США, переведенный в страну из-за рубежа. Поощрение должно выплачиваться независимо от того, решат ли получатели забрать доллары наличными в кассе банка, или переведут их на местный счет.

Соответствующее распоряжение подписал директор Департамента торговли Салех Джибрин. Предполагается, что эта мера повысит привлекательность отправки денег в страну через сеть лицензированных ЦБ банков.

Программа продлится всего два месяца: с 8 марта по 8 мая текущего года. Ранее CBN под угрозой санкций приказал банкам республики закрыть криптовалютные счета.

The Central Bank of Nigeria (CBN) on Saturday introduced a new incentive to encourage inflow of diaspora remittances.



The incentive, tagged “Naira 4 Dollar Scheme”, was announced in a circular signedby Saleh Jibrin, CBN ‘s Director, Trade and Exchangehttps://t.co/EqTaqOSj1p pic.twitter.com/f7ssrUbmLg