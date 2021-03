Нашествие пустынной саранчи может вызвать нехватку продовольствия в Эфиопии

Аддис-Абеба, 7 марта. Эфиопия переживает самое сильное нашествие пустынной саранчи за последние 25 лет, сообщает китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Саранча уже нанесла ущерб 365 015 гектарам пахотных земель во многих регионах, опустошив посевы и лишив средств к существованию жителей по меньшей мере 76 населенных пунктов страны.

A small locust swarm can contain up to 40 million ????, capable of eating the same amount of food in a day as about 35,000 people!



???? See how @FAO is responding to the ongoing upsurge and supporting affected communities ⤵️pic.twitter.com/5menqU2LuT