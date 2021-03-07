Актриса Екатерина Волкова высказалась о пандемии коронавируса

Москва, 7 марта. Звезда сериала Next Екатерина Волкова сделала смелое заявление о пандемии. Актриса считает, что коронавируса якобы не существует.

Артистка воспитывает сына и дочь от писателя Эдуарда Лимонова, который скончался в 2020 году. Обычно Волкова проводила зимы на Гоа, однако в этом году не смогла уехать из-за пандемии. Зато у нее появился загородный дом, в котором легче проводить этот сложный период.

Заразиться коронавирусом 46-летняя актриса совершенно не боится. Екатерина Волкова призналась, что далеко не всегда носит маску в общественных местах.

«Там, где это жестко требуется — в самолетах, аэропортах, я, конечно, ношу маску. Но на тех же съемках в маске не находишься. Грим все-таки. А в целом... Я не верю, что коронавирус на самом деле существует. Мне кажется, это глобальный заговор», — заявила артистка в беседе с KP.RU.

Екатерине Волковой успешно удается поддерживать стройную фигуру. Недавно актриса раскрыла секрет подтянутой формы. Знаменитость придерживается интервального голодания.