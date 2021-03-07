Названы риски восстановления экономики после пандемии

Вашингтон, 7 марта. Богатые страны могут столкнуться с рисками по мере восстановления от пандемии, если не отучатся от государственной поддержки при возвращении к допандемийным показателям.

К такому выводу пришли аналитики американского издания Project Syndicate. По мере сворачивания государственного стимулирования рекордные показатели фондовых рынков могут обернуться падением. В противном случае последующая коррекция рынка может оказаться резкой и болезненной, что представляет первый риск. Второй связан с корпоративными проблемами. Во время сворачивания мер поддержки центральными банками может активироваться процесс разрушения малых и средних предприятий, даже зацепив крупные.

Еще один риск исходит из источников, которые могут спровоцировать новое «экономическое заражение», один из таких создает теневой банковский сектор. К подобным источникам относится опасность рецидива пандемии.

Экономист Олег Чередниченко представил прогноз, по которому миру может грозить кризис, сопоставимый с временами Великой депрессии 1930-х годов. Если страны продолжат наращивать закредитованность и постоянно стимулировать монетарную политику, то пузырь рискует лопнуть.