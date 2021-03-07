Студент-сирота лишился денег после застолья в Омске

Омск, 7 марта. В Омске молодой парень уснул в гостях после распития алкоголя и проснулся без денег и сотового телефона.

Предполагаемыми ворами стали 39-летняя женщина и ее 20-летний сын. Они пошли на преступление, когда гость уснул. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что на утро обнаружил отсутствие смартфона стоимостью 10 тыс. рублей и денежных средств в размере 8 тыс. рублей. Кроме того, местного жителя выгнал 40-летний хозяин квартиры.

При виде полицейских женщина созналась в содеянном. Она продала похищенный смартфон продавцу продуктового магазина за 2 тыс. рублей. Сын подозреваемой скрылся с места происшествия, но вскоре был пойман.

Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантка несколько раз привлекалась к административной ответственности, ее сын не имел проблем с законом.