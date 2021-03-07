Александр Липовой пожаловался, что не может видеться с сыном от второй жены

Москва, 7 марта. Кикбоксер Александр Липовой, успевший побывать в тюрьме, пожаловался, что вторая жена, модель Саша Кабаева не дает ему общаться с сыном.

Спортсмен был женат два раза и в обоих браках у него родились дети. От Аланы Мамаевой у Липового есть сын Алекс, а от Кабаевой — Демид. С первой супругой кикбоксер не смог сохранить нормальные отношения, и Мамаева даже хотела лишить его родительских прав. Со второй женой у спортсмена, видимо, тоже возникли сложности.

«С сыном не вижусь, жена не дает», — поделился Липовой.

Кикбоксер женился на Саше Кабаевой в 2016 году. Через три года после свадьбы спортсмен попал в тюрьму из-за обвинения в мошенничестве. Тогда модель не собиралась бросать мужа и боролась за его освобождение, но союз супругов все равно постепенно пришел к краху. В феврале 2020 года Липовой освободился из заключения, а через год развелся со второй женой.

Сашу Кабаеву подозревали в романе с рэпером Тимати. Недавно модель рассказала, что на самом деле связывает ее с основателем лейбла Black Star.