Губернатор Югры сообщила об итогах проверки воды в Оби после ЧП на нефтепроводе

Ханты-Мансийск, 7 марта. Качество воды в Оби не пострадало из-за аварии на нефтепроводе, сообщила в своем Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, администрация города Мегиона не выявила нарушений в пробах воды. Проверка была проведена на органолептические показатели. Помимо этого, пробы будут направлены в Центр лабораторных исследований и технических измерений. Результаты станут известны через три дня.

Как сообщалось ранее, ЧП на подводном нефтепроводе в районе Нижневартовска произошло 6 марта. Из-за утечки в акватории Оби возник пожар. Травмы получил один человек. Обстоятельства и причины случившегося продолжают устанавливать специалисты.

В Кузбассе золотодобытчиков оштрафовали за затопленный в реке экскаватор, сообщала газета A42.RU. В отношении злоумышленников составлены административные протоколы.