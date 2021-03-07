Sohu: Запад возмущен намерениями России построить собственные вертолетоносцы

Пекин, 7 марта. Строительством новых вертолетоносцев Россия сильно удивила Запад, считают китайские военные эксперты.

Недавно стало известно, что в РФ началась закладка двух крупных вертолетоносцев, отметили авторы китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Функционал новых военных кораблей проекта 23900 «Иван Рогов» намного шире, чем у авианосцев, а стоимость их строительства значительно ниже, подчеркнули авторы. В России заявили, что новые вертолетоносцы будут даже лучше, чем французские «Мистрали».

Однако амбициозные заявления возмутили военное сообщество Запада, и представителей США — в большей мере. Американцы полагают, что возможности российского кораблестроения довольно ограничены, и после распада СССР у страны не сохранились способности строительства больших надводных кораблей. В США также предположили, что ввиду санкций России могут ограничить доступ к иностранным военным технологиям.

Несмотря мнение специалистов из США, китайские эксперты верят в будущее вертолетоносцев проекта 23900 «Иван Рогов».

«Российские специалисты получат хороший опыт и в будущем смогут взяться за более крупные проекты, включая авианосцы», — резюмировали авторы.

Ранее сообщалось, что российские «Мистрали» смогут нести до 16 вертолетов.