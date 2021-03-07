Китай анонсировал расширение сотрудничества с Россией в цифровой экономике

Пекин, 7 марта. Китайская Народная Республика заявила о необходимости расширения сотрудничества с Российской Федерацией в области инноваций и цифровой экономики.

Данное заявление было сделано в воскресенье главой Министерства иностранных дел Китая Ваном И. Пекин и Москва должны быть стратегической опорой друг друга, считает министр.

«Чем более неустойчивым и неспокойным становится мир, тем более непоколебимо должно продвигаться сотрудничество Китая и России», — заявил он на ежегодной большой пресс-конференции.

Глава китайского ведомства выделил важность предоставления взаимной возможности для развития и значимость глобального партнерства. К тому же стороны договорились продлить действие российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», передает «Прайм». Министр выразил готовность содействовать повышению качества торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Китая и указал на необходимость расширения сотрудничества в новых областях: научно-технических инноваций и цифровой экономики.

Ван И заявил, что РФ и Поднебесная будут совместно защищать авторитет ООН. Власти двух стран уже обсуждают необходимость устранения эффекта политизации проблемы пандемии COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.