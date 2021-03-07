Дочь советского маршала Конева призвала власти Чехии вернуть памятник отца

Прага, 7 марта. В Праге дочь советского маршала Ивана Конева Наталья призвала власти Чехии дать памятнику ее отца новую жизнь.

Власти Праги демонтировали памятник Коневу в апреле 2020 году вопреки договору между Россией и Чехией. Таким образом, памятник оказался в хранилище одного из музеев, но экспонатом так и не стал.

В январе 2021 года экс-глава МИД Чехии Карел Шварценберг призвал власти страны установить демонтированную статую на одном из мемориалов Красной армии в Праге. Эту идею поддержала дочь советского военачальника Наталья Конева.

«Думаю, наиболее подходящим местом было бы захоронение отцовских солдат и офицеров. Там ходят люди, и кладбище – мемориал, где не место политическим митингам и манифестациям. Поэтому, как мне кажется, если памятник отцу установят на Ольшанском кладбище, он гармонично сольется с этим местом», – сообщила Конева в интервью изданию Halo noviny.

Конева надеется, что перенос монумента принесет только положительные эмоции как у россиян, так и у чехов. Она очень хотела, чтобы ветераны, которые будут приходить к памятнику, не становились объектами преследования и травли в интернете.

Ранее ФАН писал, что чешский политик призвал власти восстановить партнерские отношения с Россией. Чтобы разрядить обстановку, он предложил установить ранее демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.