Вашингтон, 7 марта. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков рассказал журналистам, как Соединенные Штаты Америки пытаются покрыть дефицит черного золота в стране.

При ежесуточном производстве в 11 миллионов баррелей нефти США потребляют чуть менее 20 миллионов баррелей в день. Ранее Трамп заявлял о потере государством статуса ведущей энергодержавы и возможном начале зависимости от поставок нефти из РФ и Ближнего Востока, пишет «Российская газета».

Увеличение экспорта нефти из России в США связан с американскими санкциями против Венесуэлы, а также с ограничениями на добычу черного золота ОПЕК+, уверяет эксперт. В итоге предложение на рынке тяжелой нефти США упало.

«Недостающие объемы США вынуждены покрывать за счет импорта из России», — говорит Танурков.

Зависимость от поставок из-за границы будет постепенно снижаться, так как местные производители топлива модернизируются под легкую американскую нефть. Поставки из России способны перекрыть объемы экспорта из Канады и Мексики в том случае, если в долгосрочной перспективе будет продолжать падать нефтяная добыча в Мексике, цитирует издание слова специалиста. Однако, в случае возможного уменьшения закупок российской нефти Вашингтоном, Москва примет решение перенаправить свое топливо на другие рынки.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин раскрыл причины роста стоимости нефти марки Brent. Тенденция отмечается на фоне решений ОПЕК+, сообщает Федеральное агентство новостей.