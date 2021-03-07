Член ОП РФ вступилась за ТАСС после блокировки публикации в Facebook

Москва, 7 марта. Администрация соцсети Facebook заблокировала публикацию ТАСС о задержании неонацистской группы. Ситуацию прокомментировала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Модераторы закрыли доступ к заметке, основанной на официальных пресс-релизах Следственного комитета и ФСБ. В тексте сообщалось, что силовики пресекли деятельность украинской радикальной группировки. Facebook посчитал, что информация не соответствует действительности.

«Считаю, что это очередной пример цензуры со стороны интернет-платформы Facebook», — заявила Мизулина.

Она напомнила, что в 2020 году в России приняли закон о защите прав интернет-пользователей от противозаконных действий со стороны цифровых ресурсов. Эксперт убеждена: Facebook пытается закрыть людям доступ к точке зрения российских СМИ.

Ранее Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса снять блокировку с текста ТАСС, передает Федеральное агентство новостей.