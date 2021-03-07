Немецкий музей пригласил Байдена в гости после его слов о неандертальцах

Берлин, 7 марта. Президента США Джо Байдена пригласил в гости немецкий музей неандертальцев после его высказывания о его «обитателях».

Ранее Байден назвал отмену коронавирусных ограничений в штатах Техас и Миссисипи проявлением «неандертальского мышления». так как власти этих штатов решили отменить масочный режим. В немецком музее заявили, что согласны с критикой Байдена на тему отмены ограничений в масштабах обоих штатов.

«Мы настоятельно рекомендуем вам посетить наш музей, как только появится такая возможность. Неандертальцы были умнее, чем вы думаете!» — пишут сотрудники музея на официальной странице в Twitter.

Музей находится в городе Меттман, его открыли 25 лет назад около места, где в 1856 году нашли кости неандертальца. За год музей посещают порядка 160 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что жители штата Айдахо вместе со своими детьми вышли на митинг, чтобы сжечь медицинские маски. Таким образом они выступили против продолжающегося масочного режима в США.