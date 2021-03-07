Друзья первого мужа Пелагеи рассказали о роковой ошибке певицы

Москва, 7 марта. Друзья режиссера Дмитрия Ефимовича, который снял комедийный фильм «Батя», считают, что певица Пелагея совершила роковую ошибку, когда развелась с мужем.

Пелагея была замужем за Ефимовичем с 2010 по 2012 год. Будущая знаменитость познакомилась с режиссером еще когда ему было 22 года, а ей всего 11 лет. Они вместе трудились для победы команды КВН НГУ, после чего их отношения переросли в роман.

Лишь недавно кинодел рассказал о разводе с Пелагеей. По его словам, в течение первого года после их разрыва никто не знал, что они больше не вместе. Расставание прошло по-тихому. Режиссер признался, что страстно желал иметь детей, однако в браке с певицей ожидаемого пополнения не случилось.

Друзья Ефимовича, однако, уверены, что всему виной не нежелание Пелагеи в то время становиться матерью, а пагубное влияние ее собственной матери. Теща считала своего зятя неперспективным, поэтому подталкивала дочь к разводу. Об этом передает «Экспресс газета».

«Роковую ошибку совершила Пелагея, послушав тогда мать. Дима — обычный парень, но то, что перспективный, — было понятно сразу. Счастье же не в купюрах и черной икре. Если бы притерлись годик-другой, глядишь, сейчас бы оба были счастливы и детей выводок», — поделились ребята из «Конторы братьев Дивановых», юмористического клуба, в котором начинал Ефимович и которые были ему друзьями.

Певица Пелагея вновь вышла замуж в 2016 году за хоккеиста Ивана Телегина. Но брак не продержался долго. Уже в 2019-м пара объявила о расставании. Певица пообещала сохранить дружеские отношения с бывшим супругом ради их общей дочери Таисии. Недавно спортсмен порадовал поклонников, опубликовав первое совместное фото с наследницей после долгой разлуки.