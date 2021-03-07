Военнослужащие ЗВО поздравили медиков Таманской дивизии с наступающим 8 Марта

Москва, 7 марта. Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии танковой армии ЗВО поздравили с наступающим 8 Марта медиков отдельного медицинского батальона в Подмосковье.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что медработники этого батальона в составе мобильных госпиталей оказывали помощь в борьбе с коронавирусом гражданскому населению Дагестана и Южной Осетии.

Офицеры в парадной форме вручили более 300 тюльпанов работницам медицинского батальона. Несмотря на праздники, медики всегда несут свое дежурство в борьбе за здоровье солдат и офицеров российской армии. Мужчины соединения поблагодарили девушек за их нелегкий труд и сказали много теплых слов.

Всего военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили более 50 девушек, врачей, медицинских сестер и других медицинских работников Таманской дивизии.

Ранее ФАН писал, что офицеры Центрального военного округа поздравили ветеранов труда с Международным женским днем в Новосибирской области.