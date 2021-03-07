Россия начнет разработку первого колесного танка

Москва, 7 марта. Первый колесный танк будет разработан российскими конструкторами. Армия РФ пока не обладает машинами такого класса, но они являются весьма перспективными, заявил гендиректор «ВПК».

Российские конструкторы создадут новый уникальный колесный танк, заявляет генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий. Он считает, что колесное шасси такой боевой машины сможет быстрее передвигаться по полю боя. Танк сможет преодолевать водные преграды и вести огонь на плаву. Гусеничное шасси может выйти из строя спустя 10 тысяч километров, а колесная версия проедет в 10 раз больше. Да и сфера применения таких машин очень широкая.

Разработка нового вооружения будет проходить на базе унифицированной бронированной платформы «Бумеранг». В качестве вооружения для него выбрали пушку калибром 125 мм, которая устанавливается на танки Т-72 и Т-90, а также САУ «Спрут-СД». Оружие способно выпускать управляемые снаряды. Благодаря такому арсеналу колесный танк имеет все шансы стать самым мощным в своем классе.

Новый «мобильный» танк сможет вести разведку, выполнять дозорные миссии, подойдёт для фланговой обороны, а также для ведения боев в составе основных тактических групп.

Ранее ФАН писал, что обозреватели EurAsian Times назвали главные преимущества российского танка «Армата». Главным козырем танка является современная система активной защиты, которая способна противостоять любому оружию неприятеля.