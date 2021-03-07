Британские ученые начали специально заражать людей коронавирусом

Лондон, 7 марта. Эксперимент под названием Human-Challenge-Program, в ходе которого люди будут добровольно заражаться коронавирусом, стартовал в Великобритании, сообщают в минздраве страны.

Это первое в мире исследование, которое подразумевает специальное заражение людей. Подобные испытания использовались в прошлом для создания вакцин против гриппа или малярии. Тогда перед началом эксперимента добровольцам вводили потенциально активное вещество.

Британские специалисты планируют вводить минимальную дозу вируса людям с низким риском заражения инфекцией. Всего заболевшими окажутся около 90 участников эксперимента. Предварительно ученые проанализируют их характеристики, чтобы потом узнать, как реагирует их иммунная система на COVID-19. Кроме того, это позволит понять, как зараженные выбрасывают частицы вируса в окружающую среду.

«Human-Challenge-Program улучшит и ускорит разработку вакцин и методов лечения COVID-19», — считают специалисты.

В Австрии тем временем была приостановлена вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за летального случая после прививки и одного заболевшего. Инъекции были взяты из одной партии.