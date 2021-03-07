Трое детей ушли под лед под Курском

Курск, 7 марта. Две девочки провалились под лед в Курской области. Их спас электрослесарь Курской АЭС Владимир Носов, который проходил мимо и увидел, что дети оказались в беде.

Школьницы вышли на тонкий лед, чтобы сфотографироваться, но провалились в воду. Владимир бросился на помощь и успел вытащить их на берег. После этого он повел перепуганных детей в здание бассейна, чтобы там они смогли согреться. По пути их встретил сотрудник ГО и ЧС, который взял девочек под свою опеку.

Оказалось, что по камерам видеонаблюдения спасатели заметили детей, гуляющих по льду. Они сразу же отправились к заливу, но их опередил Владимир, которому удалось предотвратить трагедию. Сейчас девочки находятся с родителями, их здоровью ничего не угрожает, передает 46ТВ.