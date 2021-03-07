Чешский иммунолог рассказал о предрассудках в отношении вакцин из РФ и КНР

Прага, 7 марта. Эксперт Института молекулярной генетики Академии наук Чехии, иммунолог Вацлав Горейши назвал причину опасений чехов в отношении вакцин против COVID-19 из России и Китая.

По словам иммунолога, единственной причиной опасений являются предрассудки жителей страны.

«Я спокойно прошел бы вакцинацию как российской, так и китайской вакциной. Нет оснований считать, что они представляют собой нечто опасное», — отметил эксперт.

Как отметил Вацлав Горейши российский препарат «Спутник V» создан по такому же принципу, как и применяемая в Чехии вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca. Эффективность российской вакцины более высока, добавил он.

Ранее стало известно, что австрийские власти приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за смерти одного человека после введения инъекции.