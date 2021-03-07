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Иосиф Пригожин назвал, за что именно его семья подвергается упрекам

Иосиф Пригожин назвал, за что именно его семья подвергается упрекам

Совестливость родителей стала причиной того, что сейчас певицу Шену Шульгину «топчут» и не дают возможности попасть в топ исполнителей. Об этом в беседе с ФАН рассказал муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал сообщения СМИ о том, что музыкальный критик Сергей Соседов назвал мошенничеством участие звездных детей в «народных шоу» вроде «Голос.Дети».

«Ознакомьтесь с альбомом Анны Шульгиной, более известной как Shena. Послушайте, насколько это талантливая работа, и какой она замечательный музыкант. А этот мерзавец позволяет себе высказывать точку зрения в духе того, что природа на дочке отдохнула. Это просто неэтично. Поскольку он не является отцом, и даже матерью, ему никогда не понять родительское беспокойство, когда в адрес твоего ребенка не критику говорят, а, наоборот, пытаются обидеть его. Теперь что, люди должны отказываться от своих родителей?» — сказал муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин назвал, за что именно его семья подвергается упрекам

Иосиф Пригожин отметил, каким тяжелым испытанием становится для всей семьи непростой путь дочери к успеху.

«Аня одна бьется, без родителей. Вы ее видите где-нибудь? По телевизору? Ее песни попадают в топ? Она нигде не может пробиться. Теперь нас упрекают: «Вы такие известные родители, и при этом не можете помочь своей дочери! Мы живем по рассуждениям Сергея Соседова. Пытаемся быть совестливыми, думать о том, что про нас скажут. Вот мы отпустили дочь. И что? Ее топчут и топчут. Она ничего не может сделать», — посетовал продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл, как Сергей Соседов навязывает детям свою ориентацию.

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