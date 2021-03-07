Иосиф Пригожин назвал, за что именно его семья подвергается упрекам

Совестливость родителей стала причиной того, что сейчас певицу Шену Шульгину «топчут» и не дают возможности попасть в топ исполнителей. Об этом в беседе с ФАН рассказал муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал сообщения СМИ о том, что музыкальный критик Сергей Соседов назвал мошенничеством участие звездных детей в «народных шоу» вроде «Голос.Дети».

«Ознакомьтесь с альбомом Анны Шульгиной, более известной как Shena. Послушайте, насколько это талантливая работа, и какой она замечательный музыкант. А этот мерзавец позволяет себе высказывать точку зрения в духе того, что природа на дочке отдохнула. Это просто неэтично. Поскольку он не является отцом, и даже матерью, ему никогда не понять родительское беспокойство, когда в адрес твоего ребенка не критику говорят, а, наоборот, пытаются обидеть его. Теперь что, люди должны отказываться от своих родителей?» — сказал муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин отметил, каким тяжелым испытанием становится для всей семьи непростой путь дочери к успеху.

«Аня одна бьется, без родителей. Вы ее видите где-нибудь? По телевизору? Ее песни попадают в топ? Она нигде не может пробиться. Теперь нас упрекают: «Вы такие известные родители, и при этом не можете помочь своей дочери! Мы живем по рассуждениям Сергея Соседова. Пытаемся быть совестливыми, думать о том, что про нас скажут. Вот мы отпустили дочь. И что? Ее топчут и топчут. Она ничего не может сделать», — посетовал продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл, как Сергей Соседов навязывает детям свою ориентацию.