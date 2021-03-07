Аромат дамасской розы оказался способен облегчить боль при родах

Тегеран, 7 марта. Аромат эфирного масла дамасской розы способен снимать болевые ощущения во время родов, выяснили исследователи из Ирана.

Ученые провели эксперимент с участием 110 беременных женщин, которые рожали первый раз. Их разделили на две группы. В первой роженицам проводили ароматерапию дамасской эфирной розой каждые полчаса. Во второй давали аналогичное количество физраствора.

Специалисты трижды измерили болевые ощущения на трех этапах расширения матки. Результаты показали, что в первой группе женщины во время родов испытывали меньше боли, когда вдыхали ароматы. К тому же эфирное масло снижало беспокойство рожениц.

До этого психолог Мария Мазурина назвала способы борьбы с зимними фобиями. Эффективной оказалась ароматерапия.