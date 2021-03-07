Эксперты ВОЗ оценили влияние пандемии коронавируса на психологическое здоровье детей

Москва, 7 марта. Недавние заявления британских ученых о влиянии пандемии коронавируса на психику детей являются «попыткой раздувать сенсацию из ничего». Эксперты ВОЗ дали реальную оценку.

Британское издание The Sunday TImes опубликовало статью, в которой сообщается об учащении случаев возникновения нервных тиков у девочек-подростков. Ученые считают, что это вызвано локдауном, введенным британским правительством из-за пандемии коронавируса. Британские ученые бьют тревогу: пандемия влияет на психологическое здоровье детей.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, директор Института исследований проблем психического здоровья Владимир Менделевич усомнился в масштабности этого явления. Об этом он рассказал «Вечерней Москве». По словам специалиста, заявления британских ученых больше напоминают «жареные факты» — сенсационные заявления, не имеющие глубоких оснований. Эксперт подчеркивает, что говорить о масштабности явления нервных тиков пока сложно, так как практика врачей показывает одно, а официальные исследования — совсем другое.

«Нужно уточнить, как британские коллеги проводили исследование, кто в него включался и так далее. Иначе все это просто «жареные факты»», — рассказал он.

Менделевич уточнил, что последние исследования указывают на то, что проблема психических расстройств в России осталась на прежнем уровне. Однако, эксперт не отрицает существование работ, в которых указывается на рост числа невротических недугов, вызванных стрессом в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об отрицательных последствиях самоизоляции. По ее словам, одним из таких последствий может стать появление проблем с психикой.