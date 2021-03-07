Троих детей спасли из горящего дома в Новосибирске

Новосибирск, 7 марта. Троих детей спасли сотрудники МЧС при пожаре в частном доме в селе Плотниково Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Возгорание произошло в двухквартирном доме, к моменту приезда пожарных пламя охватило половину здания. В доме были трое детей, которых оставили без присмотра взрослых.

По предварительным данным, площадь пожара составила 20 кв. метров. Горели личные вещи. Малышей доставили в больницу. Врачи диагностировали у них отравление продуктами горения. Точную причину ЧП установят пожарные дознаватели. Проверка продолжается.

В Кемерове пожарные спасли из огня маломобильного мужчину, сообщала газета A42.RU. Возгорание произошло в Рудничном районе.