Супруга Ивана Урганта стала похожа на Чулпан Хаматову

Москва, 7 марта. Супруга телеведущего и актера Ивана Урганта Наталья Кикнадзе сменила прическу и стала очень похожа на актрису Чулпан Хаматову.

Шоумен редко показывает свою семью публике, предпочитая оставлять себе личное пространство. Однако на этот раз он опубликовал фото супруги и младшей дочери на своей странице в Instagram. Таким образом ведущий поздравил жену, которой исполнилось 43 года, с днем рождения.

На фото Кикнадзе предстала перед подписчиками Урганта в образе блондинки с короткой стрижкой. Снимок был сделан, когда мать и дочь задували свечи на праздничном торте. Однако не все поклонники смогли узнать Наталью Кикнадзе на фото. Жену Ивана Урганта сравнили с другими знаменитостями.

«Думала, Чулпан Хаматова»; «А мне показалось, что Акиньшина»; «А я подумала, Ивлеева подстриглась»; «Как она на вашу маму похожа, Иван!» — написали комментаторы.

Недавно Иван Ургант поздравил с днем рождения актрису и телеведущую Аллу Михееву. В честь праздничной даты он опубликовал снимок артистки, который многие пользователи соцсетей сочли неудачным.