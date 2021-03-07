Воры вынесли бензопилу и лодку из гаража жителя Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 марта. Неизвестные проникли в гараж 48-летнего жителя Бокситогорского района и похитили надувную лодку, мотор и бензопилу. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Огорченный мужчина обратился в полицию и рассказал, что с трудом открыл замок своего гаража. Отперев дверь, он обнаружил пропажу резиновой лодки, лодочного мотора, кейса с инструментами и бензопилы. Ключи не терял и никому не передавал.

Заявитель попросил привлечь неизвестного преступника к ответственности. Ущерб оценивается на сумму 96 тысяч рублей. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Кемерове у жителя Томска украли более миллиона рублей, сообщала газета A42.RU. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.