80 лет со дня рождения легендарного советского актера Андрея Миронова. ФАН-ТВ

7 марта одному из любимейших артистов советского кинематографа Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Жизнь и смерть легендарного актера связаны со сценой.

Миронов навсегда влюбил в себя зрителя благодаря ролям искрометного Остапа Бендера в фильме «12 стульев», отважного Маркиза в «Достоянии республики», блестящего мошенника Геннадия Козодоева в «Бриллиантовой руке» и киномеханика из «Человека с бульвара Капуцинов».

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года, но родители решили: «Запишем 8-го. Будет подарок для женщин». Всеми любимый актер прожил всего 46 лет, оставив в наследство десятки кинофильмов со своим участием, которые с трепетом и любовью миллионы зрителей пересматривают из года в год.