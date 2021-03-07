Как Михалков «уел» Собчак и ее мать. Колонка Вадима Манукяна

Каждый выпуск авторского шоу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» становится настоящим откровением. Вторая часть программы «Вот оно все и вылезло» во многом была посвящена «разбору полетов» со стороны мэтра кино на выпад Ксении Собчак в его адрес. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян оценил очередную работу мастера.

Никита Михалков за несколько месяцев вне телевидения успел прилично развить свой ютубовский проект «Бесогон ТВ». У него стало гораздо больше подписчиков, он остановился в шаге от миллиона. Примерно такой же рост подписчиков наблюдается на канале «Соловьев Live», но все же пальму первенства удерживает Михалков. Что касается просмотров, то с момента ухода в свободное плавание авторские программы именитого кинорежиссера ни разу не набирали менее миллиона просмотров.

В весенние праздничные дни «Бесогон ТВ» вернулся в эфир «России-24». В последнем доэфирном выпуске Никита Михалков имел неосторожность похвалить Собчак за ее позицию в истории с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию и приговора суда о замене условного срока реальным. Режиссер посетовал на эту свою оплошность и на примере выпуска авторской программы Ксении Собчак «Осторожно, новости!» показал, как Ксения Анатольевна умеет жонглировать цифрами, подсчитывая доходы и расходы от деятельности Михалкова. Никита Сергеевич напомнил ей о том, что в России изменился в сторону ужесточения закон о клевете, подчеркнув при этом, что он ей не угрожает, а просто просит так не рисковать.

Однако, на мой взгляд, настоящим шедевром стал финал нового «Бесогона». Об этом говорит хотя бы то, с какой скоростью в моем Telegram-канале разлетелся пост с этим видео. За несколько часов он набрал десятки тысяч просмотров. Всего одна минута, в которой Михалков продемонстрировал так называемую элиту. В этой роли фигурировала Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак.

Мэтр кино решил показать, как относится сенатор к людям, которые пикетируют на ступенях Совфеда. Нарусова во время одного из мероприятий в Сенате поинтересовалась на тему «допустимости одиночных пикетов» и получив ответ от коллег, что никаких запретов на эту тему не существует, посетовала на то, что ей неприятно видеть, как на входе в СФ стоят «бомжового вида какие-то маргинальные люди с непонятными требованиями, которые ни в какие рамки не укладываются». Удивительное отношение к простым людям продемонстрировала сенатор. Хотелось бы уточнить, а пикетирующие должны приходить под Сенат в Armani или Brioni, чтобы соответствовать взыскательному вкусу Нарусовой? После пламенной речи сенатора Михалков показал ее дочь Ксению Собчак, которая стоит в пикете под Госдумой со словами «Депутаты! Мы вас не хотим!». Вот так Никите Михалкову удалось уесть Ксению Собчак и ее мать. Складывается ощущение, что эти две дамы уже настолько далеки от народа, что не понимают, в чей адрес они делают свои выпады. В этом плане Михалков, как показывает реакция под его роликами, всегда угадывает чаяния людей и безошибочно выбирает тех, кто забывает, что пребывание в «элите» это по большому счету в историческом плане лишь мгновение, которое в любой момент может завершиться.

Собчак в свое время на президентских выборах уже получила шокирующий ответ, насколько ей доверяют граждане РФ. А что касается Людмилы Нарусовой, то она уже не впервые попадает под прицел Михалкова, но, похоже, оценка ее прошлых «заслуг» от мэтра кино прошла мимо нее. Надеюсь, что этот выпуск «Бесогон ТВ» Ксения Собчак и ее мать посмотрят более внимательно и наконец-то сделают правильные выводы.