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Экономика

Названы плюсы и минусы инвестирования в жилую недвижимость

Названы плюсы и минусы инвестирования в жилую недвижимость

Москва, 7 марта. Эксперты рынка российской недвижимости объяснили журналистам, в какой вид объектов гражданам страны будет выгоднее инвестировать в текущем году.

Многие россияне вкладываются в недвижимость на фоне коронавирусного кризиса из-за падения доходности депозитов и нестабильности валютных курсов. Однако здесь стоит учесть ряд плюсов и минусов, рассказывают опросившие аналитиков корреспонденты РБК.

Покупка квартиры в новостройке имеет преимущество в виде невысокой цены, которая может увеличиться. Это жилье приносит неплохой доход при сдаче в аренду, однако вложение в новую недвижимость имеет ряд рисков, связанных с задержкой строительства.

«Еще один риск вложений в новостройки — туманные перспективы относительно облика застраиваемого района», — объясняют эксперты.

Об этой проблеме можно не беспокоиться при покупке вторичного жилья, но здесь инвестор может столкнуться с другими проблемами. В их числе связанные с условиями владения жильем нюансы и возможное низкое качество коммуникаций.

При продаже квартиры россиянам не придется уплачивать новый «налог на богатых», пишет Федеральное агентство новостей. Об этом журналистам рассказал специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский.

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