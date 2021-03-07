Продюсер Дзюник рассказал об отношениях Димы Билана и актера Ивана Николаева

Москва, 7 марта. Продюсер Леонид Дзюник рассказал об отношениях популярного певца Димы Билана и звезды сериала «Клуб» Ивана Николаева.

Поклонники подозревают, что Билана и Николаева может связывать не просто дружба. В Сети появились сообщения, что певец выступал на дне рождения актера и заботливо поправлял товарищу прическу. По неподтвержденной информации, Николаев часто бывает дома у «ночного хулигана».

Дзюник отметил, что подобные разговоры о Билане и актере ходят очень давно. Продюсер познакомился с Николаевым еще в 2006 году на съемках «Клуба», в которых певец тоже принимал участие, и уже тогда слышал в звездном окружении разговоры на эту тему.

«Говорили, что во время их ссоры Ваня якобы выбросил в окно собаку Димы, а потом ломился к нему в квартиру и подрался с ним. Вроде бы даже он приезжал на съемки «Клуба» с разбитым лицом, и, так как скрыть синяки гримом было невозможно, пришлось менять сценарий, чтобы оправдать его появление в кадре в таком виде», — поделился Дзюник в беседе с «Экспресс газетой».

Сам продюсер на съемках не замечал никакой романтики между Биланом и Николаевым. Зато он видел, что актер был очень близок с артисткой Ольгой Зайцевой.

Ивану Николаеву приписывали роман с 80-летней актрисой Светланой Светличной. Актер в беседе с ФАН заявил, что они со звездой «Бриллиантовой руки» просто друзья и коллеги.