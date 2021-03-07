Канада проведет дорогостоящую электрификацию общественного транспорта

Оттава, 7 марта. Власти Канады хотят очистить воздух страны от загрязнений и электрифицировать общественный транспорт.

При этом он не сильно нагружен во время коронавирусного кризиса и соответствующих ограничений. Однако Оттава планирует инвестировать 2,75 миллиарда канадских долларов (около 2,17 миллиарда долларов США) в электрификацию общественного транспорта по всей Канаде в течение 5 лет.

Власти страны хотят иметь большее число автобусов с нулевым уровнем выбросов, передает 3Dnews. Усилия правительства Канады являются частью крупного плана модернизации общественного транспорта, стоимость которой достигает 14,9 миллиарда канадских долларов.

В Канаде уже закупили 300 экологически чистых автобусов, однако новая инициатива поможет местным властям достичь цели по закупке еще 5000 транспортных средств в течение ближайшей пятилетки. Также Оттава надеется на появление в соответствии с этими решениями новых рабочих мест.

В Российской Федерации вступил в силу закон о детях-безбилетниках. Речь идет о запрете высаживать из общественного транспорта ребенка, который не оплатил проезд, пишет ФАН.